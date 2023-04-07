Кабмин согласовал назначение нового главы Киевщины: что известно о других кадровых изменениях
7 апреля в Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения. Утвердил нового главу в Киевской и Днепропетровской областях и секретаря Министерства образования и науки Украины.
Об этом сообщает представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Новый глава Киевщины
Отмечается, что Кабинетом Министров Украины:
- назначен Ярмистый Максим Николаевич государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.
Согласовано назначение:
- Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации
- Грицай Ирины Олеговны заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации
Не обошлось без увольнения:
- уволен Ярмистый Максим Николаевич с должности первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти.
Согласовано увольнение:
- Гомона Александра Викторовича с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области
- Волкова Юрия Витальевича с должности главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области
Напомним, что ранее в Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения. В частности, там уволили Витренко Андрея Александровича с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины.