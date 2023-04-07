Кабмин согласовал назначение нового главы Киевщины: что известно о других кадровых изменениях

Кадровые изменения от Кабмина

7 апреля в Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения. Утвердил нового главу в Киевской и Днепропетровской областях и секретаря Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщает представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

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Отмечается, что Кабинетом Министров Украины:

назначен Ярмистый Максим Николаевич государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.

Согласовано назначение:

Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации

Грицай Ирины Олеговны заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации

Не обошлось без увольнения:

уволен Ярмистый Максим Николаевич с должности первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти.

Согласовано увольнение:

Гомона Александра Викторовича с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области

Волкова Юрия Витальевича с должности главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области

Напомним, что ранее в Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения. В частности, там уволили Витренко Андрея Александровича с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины.