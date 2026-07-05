Усі ділянки на НВМК після просідання ґрунту приведені до належного стану - Калмикова

Наталя Калмикова. Фото: Наталя Калмикова/Facebook

Станом на зараз усі місця, де відбулося ущільнення ґрунту на Національному військовому меморіальному кладовищі, вже приведені до належного стану. Роботи з відновлення повністю завершені.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, коментуючи ситуацію після аномальних опадів, передає Новини.LIVE.

У Мінветеранів прокоментували наслідки злив на НВМК

Калмикова пояснила, що це є природним явищем: значна кількість опадів проникає у свіжонасипаний ґрунт, через що він ущільнюється та просідає.

Вона наголосила, що тимчасові зміни не пов’язані з руйнуванням або підтопленням території.

За словами міністерки, працівники кладовища одразу після фіксації наслідків почали відновлювальні роботи ще в п’ятницю. Вони тривали до пізнього вечора та були продовжені наступного дня зранку.

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Станом на зараз усі ділянки, де відбулося ущільнення ґрунту, приведені до належного стану.

Стан НВМК. Фото: Наталя Калмикова/Facebook

Наталія Калмикова вибачилася за можливе занепокоєння, яке могла викликати ситуація, та запросила охочих відвідати Національне військове меморіальне кладовище, щоб переконатися в його стані особисто.

Заява Наталі Калмикової. Фото: скриншот

Новини.LIVE інформували, що дощі спричинили розмивання території Національного військового кладовища у Київській області. На будівельному майданчику зафіксовано масштабні пошкодження: провалився асфальт, розмило насипні дороги, а ґрунт місцями зійшов потоками води.

Новини.LIVE повідомляли, що після сильних опадів на Київщині на окремих ділянках нещодавніх поховань Національного військового меморіального кладовища було зафіксовано просідання ґрунту. У закладі підкреслили, що це природне явище, яке не пов’язане з підтопленням або розмиванням місць поховань.