Все участки на НВМК после оседания грунта приведены в надлежащее состояние — Калмыкова

Наталья Калмыкова. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook

На данный момент все места, где произошло уплотнение почвы на Национальном военном мемориальном кладбище, уже приведены в надлежащее состояние. Работы по восстановлению полностью завершены.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, комментируя ситуацию после аномальных осадков, передает Новини.LIVE.

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Калмыкова пояснила, что это естественное явление: значительное количество осадков проникает в свеженасыпанную почву, из-за чего она уплотняется и проседает.

Она подчеркнула, что временные изменения не связаны с разрушением или подтоплением территории.

По словам министра, работники кладбища сразу после фиксации последствий приступили к восстановительным работам еще в пятницу. Они продолжались до позднего вечера и были продолжены на следующий день утром.

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На данный момент все участки, где произошло уплотнение грунта, приведены в надлежащее состояние.

Состояние НВМК. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook

Наталья Калмыкова извинилась за возможное беспокойство, которое могла вызвать ситуация, и пригласила желающих посетить Национальное военное мемориальное кладбище, чтобы лично убедиться в его состоянии.

Заява Натали Калмыковой. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали, что дожди привели к размыванию территории Национального военного кладбища в Киевской области. На строительной площадке зафиксированы масштабные повреждения: провалился асфальт, размыты насыпные дороги, а грунт местами смыт потоками воды.

Новини.LIVE писали, что после сильных осадков в Киевской области на отдельных участках недавних захоронений Национального военного мемориального кладбища было зафиксировано проседание грунта. В учреждении подчеркнули, что это естественное явление, не связанное с подтоплением или размыванием мест захоронений.