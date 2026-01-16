Скільки в школах Києва триватимуть зимові канікули

Діти граються на снігу. Фото: Інформатор

У Києві продовжили канікули для школірів. Вони триватимуть щонайменше до 1 лютого.

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

За словами міністра, відповідну постанову опублікують сьогодні.

