Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ не був підготовлений до ударів по енергетиці, — Шмигаль

Київ не був підготовлений до ударів по енергетиці, — Шмигаль

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:32
Шмигаль розповів, чому Київ залишився без світла та тепла
Денис Шмигаль. Фото: AP

Для стабілізації ситуації з електроенергією в Києві доведеться вживати кризових заходів. Влада столиці не підготувалася до такого сценарію.

Про це заявив Денис Шмигаль під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 14 січня.

Реклама
Читайте також:

Шмигаль оцінив наслідки ворожих ударів по енергетиці

За словами Шмигаля, у Харкові підготували мобільні котельні та відповідну генерацію.

"Харків готувався. І обласна рада, і місцева рада. Підготувала місто, є мобільні котельні, відповідна генерація. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", — заявив він.

Нагадаємо, 9 січня відбулася одна з наймасованіших атак на Київ, проте ворог щоночі завдає ударів по столиці. Тоді у столиці перестали працювати дві ТЕЦ, без теплопостачання опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Станом на вечір 13 січня без тепла у Києві залишались майже 500 багатоповерхівок.

Мер Віталій Кличко нарвався на критику через те, що закликав жителів столиці виїхати за межі міста.

У четвер, 15 січня, Київрада збереться на закрите засідання.

Денис Шмигаль Верховна Рада Київ електроенергія війна в Україні відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації