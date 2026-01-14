Шмигаль розповів, чому Київ залишився без світла та тепла

Денис Шмигаль. Фото: AP

Для стабілізації ситуації з електроенергією в Києві доведеться вживати кризових заходів. Влада столиці не підготувалася до такого сценарію.

Про це заявив Денис Шмигаль під час пленарного засідання Верховної Ради у середу, 14 січня.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль оцінив наслідки ворожих ударів по енергетиці

За словами Шмигаля, у Харкові підготували мобільні котельні та відповідну генерацію.

"Харків готувався. І обласна рада, і місцева рада. Підготувала місто, є мобільні котельні, відповідна генерація. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", — заявив він.

Нагадаємо, 9 січня відбулася одна з наймасованіших атак на Київ, проте ворог щоночі завдає ударів по столиці. Тоді у столиці перестали працювати дві ТЕЦ, без теплопостачання опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Станом на вечір 13 січня без тепла у Києві залишались майже 500 багатоповерхівок.

Мер Віталій Кличко нарвався на критику через те, що закликав жителів столиці виїхати за межі міста.

У четвер, 15 січня, Київрада збереться на закрите засідання.