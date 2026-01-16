Видео
Главная Киев Каникулы в школах Киева продлили — Шмыгаль назвал дату

Каникулы в школах Киева продлили — Шмыгаль назвал дату

Дата публикации 16 января 2026 12:24
Сколько в школах Киева продлятся зимние каникулы
Дети играют на снегу. Фото: Інформатор

В Киеве продлили каникулы для школьников. Они будут как минимум до 1 февраля.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Читайте также:

Шмыгаль рассказал, когда будет постановление о продлении каникул

"Было принято решение по городу Киеву продлить каникулы до 1 февраля. В частности, чтобы сэкономить электроэнергию", — заявил он.

По словам министра, соответствующее постановление опубликуют сегодня.

Напомним, министр энергетики отметил, что власти Киева не подготовили столицу к возможным блэкаутам.

Также Шмыгаль рассказал, как справляется с холодом в своем кабинете.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада каникулы школа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
