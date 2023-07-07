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Катівня для українців: на Київщині настоятель храму УПЦ (МП) підозрюється в колаборації

7 липня 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Катівня для українців: на Київщині настоятель храму УПЦ (МП) підозрюється в колаборації
Працівники СБУ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП). Його підозрюють у допомозі російським військовим під час окупації Київщини.

Про це повідомляє СБУ.

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Як настоятель УПЦ (МП) допомагав окупантам

СБУ розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька.

За даними слідства, станом на зараз перевіряються дані про його можливе сприяння росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час окупації.

"Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько. За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору", — йдеться в повідомленні.

 

СБУ висунула підозру настоятелю храму УПЦ (МП), який допомагав РФ. Фото: СБУ

У період з 29 по 31 березня 2022 року російські окупаційні війська утримували там трьох українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Покарання протоієрею

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спеціалісти Служби безпеки України знешкодили хакерське угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців. Хакери розробили злочинну "схему" шахрайства. 

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