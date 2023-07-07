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Пыточная для украинцев: в Киевской области настоятель храма УПЦ (МП) подозревается в коллаборации

7 июля 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пыточная для украинцев: в Киевской области настоятель храма УПЦ (МП) подозревается в коллаборации
Сотрудники СБУ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по настоятелю храма УПЦ (МП). Он подозревается в помощи российским военным во время оккупации Киевщины.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талько.

По данным следствия, на данный момент проверяются данные о его возможном содействии россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины во время оккупации.

"Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской застенки на территории храма, который занимается Талько. По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления", — говорится в сообщении.

 

СБУ выдвинула подозрение настоятелю храма УПЦ (МП), помогавшему РФ. Фото: СБУ

В период с 29 по 31 марта 2022 года российские оккупационные войска содержали там трех украинских волонтеров, привезших гуманитарную помощь для местных жителей.

Наказание протоиерею

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что специалисты Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, похищавшую деньги с банковских счетов украинцев. Хакеры разработали преступную "схему" мошенничества.

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