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СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців

4 липня 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців
СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Спеціалісти Служби безпеки України знешкодили хакерське угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців. Хакери розробили злочинну "схему" шахрайства. 

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса.

Зазначається, що зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати потенційних "жертв" допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.

 

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

Як працювала "схема"

Через спільників фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці. Після цього затримані надсилали фішингове повідомлення на пошту.

 

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

"Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб", — йдеться в повідомленні.

Також у ході розслідування СБУ виявили приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.

 

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

 

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

Покарання фігурантам

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:

  • комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;
  • оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо TikTok-блогера. 46-річному киянину інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України.

Додамо, у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.

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