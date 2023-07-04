СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

Спеціалісти Служби безпеки України знешкодили хакерське угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців. Хакери розробили злочинну "схему" шахрайства.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса.

Зазначається, що зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати потенційних "жертв" допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

Як працювала "схема"

Через спільників фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці. Після цього затримані надсилали фішингове повідомлення на пошту.

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

"Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб", — йдеться в повідомленні.

Також у ході розслідування СБУ виявили приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців. Фото: СБУ

Покарання фігурантам

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;

оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо TikTok-блогера. 46-річному киянину інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України.

Додамо, у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.