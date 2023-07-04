СБУ викрила злочинну організацію в Києві, яка "зламувала" банківські рахунки українців
Спеціалісти Служби безпеки України знешкодили хакерське угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців. Хакери розробили злочинну "схему" шахрайства.
Про це повідомляє СБУ.
Затримано 12 учасників угруповання
За даними слідства, лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса.
Зазначається, що зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати потенційних "жертв" допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.
Як працювала "схема"
Через спільників фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці. Після цього затримані надсилали фішингове повідомлення на пошту.
"Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб", — йдеться в повідомленні.
Також у ході розслідування СБУ виявили приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.
Покарання фігурантам
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:
- комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;
- оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо TikTok-блогера. 46-річному киянину інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України.
Додамо, у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.