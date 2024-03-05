Катували і грабували людей під виглядом поліцейських — у Києві затримали зловмисників

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали та скерували до суду обвинувальний акт проти зловмисників, які вчинили розбій, грабежі та катували людей під виглядом поліцейських. Їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба поліція Києва у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Яку схему вигадали зловмисники

Правоохоронці встановили, що у злочинне угруповання входили двоє раніше судимих організаторів — 41-річний уродженець Луганщини та 30-річний киянин. Вони ще залучили до співпраці п’ятьох мешканців столиці, віком від 20 до 24 років.

Обшуки у злочинців. Фото: Нацполіція

Обшуки у злочинців. Фото: Нацполіція

Обшуки у злочинців. Фото: Нацполіція

Обшуки у злочинців. Фото: Нацполіція

Обшуки у злочинців. Фото: Нацполіція 1 / 5

Вони спеціально підшукували наркозалежних громадян та під виглядом працівників поліції вимагали гроші за "не притягнення до кримінальної відповідальності". Крім того, вони вчинили розбійний напад, грабували, незаконно позбавляли волі та здійснювали катування людей. За відмову платити гроші зловмисники погрожували насильством близьким родичам потерпілих.

"Як приклад, видаючи себе за поліцейських, спільники звинуватили 25-річного киянина у нібито торгівлі наркотиками та запропонували уникнути покарання, надавши їм 10 тисяч доларів США. За відмову платити — пригрозили фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, киянин виконав вимоги псевдокопів", — розповіли у поліції.

Однак зловмисники на цьому не спинились і вимагали сплатити ще 120 тисяч гривень — додаткову компенсацію за їх "послуги". У такий спосіб вони збагатилися майже на 500 тисяч гривень.

Яке покарання отримають злочинці

Наразі усім учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри:

за катування,

незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

грабіж,

розбій,

вимагання,

самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

"Наразі обвинувальний акт відносно фігурантів скеровано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення", — додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка хотіла продати 12 кілограмів наркотиків. Їй загрожує 12 років позбавлення волі.

А на Миколаївщині затримали чоловіка, який викрав та утримував під землею малолітню дівчинку.