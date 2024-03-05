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Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников

5 марта 2024 11:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников
Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве правоохранители задержали и направили в суд обвинительный акт против злоумышленников, которые совершили разбой, грабежи и пытали людей под видом полицейских. Им грозит до пятнадцати лет заключения. 

Об этом сообщила пресс-служба полиция Киева во вторник, 5 марта.

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Правоохранители установили, что в преступную группировку входили два ранее судимых организатора — 41-летний уроженец Луганской области и 30-летний киевлянин. Они еще привлекли к сотрудничеству пятерых жителей столицы в возрасте от 20 до 24 лет.

  • Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников - фото 1
    Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
  • Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников - фото 2
    Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
  • Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников - фото 3
    Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
  • Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников - фото 4
    Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
  • Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников - фото 5
    Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
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Они специально подыскивали наркозависимых граждан и под видом сотрудников полиции потребовали деньги за "не привлечение к уголовной ответственности". Кроме того, они совершили разбойное нападение, грабили, незаконно лишали свободы и совершали пытки людей. За отказ платить деньги злоумышленники угрожали насилием близким родственникам потерпевших.

"Как пример, выдавая себя за полицейских, подельники обвинили 25-летнего киевлянина в якобы торговле наркотиками и предложили избежать наказания, предоставив им 10 тысяч долларов США. За отказ платить — пригрозили физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, киевлянин выполнил требования псевдокопов", — рассказали в полиции.

Однако злоумышленники на этом не остановились и потребовали уплатить еще 120 тысяч гривен — дополнительную компенсацию за их "услуги". Таким образом, они обогатились почти на 500 тысяч гривен.

Какое наказание получат преступники

Всем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрениях:

  • за пытки,
  • незаконное лишение свободы или похищение человека,
  • грабеж,
  • разбой,
  • вымогательство,
  • самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица.

"В настоящее время обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет заключения", — добавили в полиции.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая хотела продать 12 килограммов наркотиков. Ей грозит 12 лет лишения свободы.

А в Николаевской области задержали мужчину, который похитил и удерживал под землей малолетнюю девочку.

Киев
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полиция
ограбление
преступление

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