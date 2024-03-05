Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников
В Киеве правоохранители задержали и направили в суд обвинительный акт против злоумышленников, которые совершили разбой, грабежи и пытали людей под видом полицейских. Им грозит до пятнадцати лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба полиция Киева во вторник, 5 марта.
Какую схему придумали злоумышленники
Правоохранители установили, что в преступную группировку входили два ранее судимых организатора — 41-летний уроженец Луганской области и 30-летний киевлянин. Они еще привлекли к сотрудничеству пятерых жителей столицы в возрасте от 20 до 24 лет.
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Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
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Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
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Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
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Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
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Обыски у преступников. Фото: Нацполиция
Они специально подыскивали наркозависимых граждан и под видом сотрудников полиции потребовали деньги за "не привлечение к уголовной ответственности". Кроме того, они совершили разбойное нападение, грабили, незаконно лишали свободы и совершали пытки людей. За отказ платить деньги злоумышленники угрожали насилием близким родственникам потерпевших.
"Как пример, выдавая себя за полицейских, подельники обвинили 25-летнего киевлянина в якобы торговле наркотиками и предложили избежать наказания, предоставив им 10 тысяч долларов США. За отказ платить — пригрозили физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, киевлянин выполнил требования псевдокопов", — рассказали в полиции.
Однако злоумышленники на этом не остановились и потребовали уплатить еще 120 тысяч гривен — дополнительную компенсацию за их "услуги". Таким образом, они обогатились почти на 500 тысяч гривен.
Какое наказание получат преступники
Всем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрениях:
- за пытки,
- незаконное лишение свободы или похищение человека,
- грабеж,
- разбой,
- вымогательство,
- самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица.
"В настоящее время обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет заключения", — добавили в полиции.
Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая хотела продать 12 килограммов наркотиков. Ей грозит 12 лет лишения свободы.
А в Николаевской области задержали мужчину, который похитил и удерживал под землей малолетнюю девочку.
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