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Планувала продати 12 кг наркотиків — у Києві судитимуть жінку

5 березня 2024 09:27
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Планувала продати 12 кг наркотиків — у Києві судитимуть жінку
Затримана жінка, яка хотіла продати наркотики. Фото: поліція Києва
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві судитимуть жінку, яка хотіла збути 12 кілограмів наркотиків. У листопаді минулого року її затримали "на гарячому", жінці загрожує 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 5 березня.

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У поліції розповіли, що жінку, яка хотіла збути аж 12 кілограмів наркотиків, затримали ще в листопаді минулого року. Тоді правоохоронці помітили автомобіль, який зупинився у лісопарковій зоні в безлюдному місці.

Водійка іномарки дістала з багажного відділення запасне колесо та залишила на землі. Замість нього жінка поклала до багажника іншу автомобільну покришку, яка лежала у лісосмузі та почала рух. Її зупинили.

"Під час огляду транспортного засобу, у покрищці запасного колеса поліцейські виявили 11 поліетиленових пакунків. Ще один пакунок знаходився у жінки в сумці. При спілкуванні з нею з’ясувалось, що в згортках знаходиться психотропна речовина "Альфа-PVP". Кожен пакунок важив близько одного кілограма", — йдеться у повідомленні. 

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Пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція

Під час розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що жінка отримала партію психотропів для подальшого дрібного збуту в столиці. Висновок хімічної експертизи підтвердив, що вилучене є психотропною речовиною "Альфа-PVP". 

"Слідчі оголосили фігурантці про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті", — кажуть правоохоронці.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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Скриншот допису поліції в Telegram

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області поліція та прокуратура ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла наркотики та психотропи. Наразі організатори перебувають під вартою.

Крім того, у Києві поліція затримала 20-річного хлопця, який збував кокаїн з націнкою своїм знайомим, вимагаючи 200 доларів за грам наркотика. 

Київ
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продаж

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