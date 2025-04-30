Накажет ли Минкульт Андрея Билоуса за харассмент — видео

Акция протеста против Андрея Билоуса. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Дело "Белоуса" не затихает, хотя режиссер и вернулся к исполнению обязанностей художественного руководителя Молодого Театра. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций ждут завершения расследования правоохранительных органов прежде, чем принять решение.

О позиции журналистам Новини.LIVE рассказала первый заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.

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Украинского режиссера Андрея Белоуса подозревают в сексуальном насилии. Против него дали показания актеры Молодого театра, где он работал художественным руководителем, и бывшие студентки. Белоус вернулся на должность в театр, впрочем в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенка-Карого его отстранили от преподавания. Против режиссера открыто уголовное производство по ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие).

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций на ситуацию реагируют достаточно нейтрально. В частности, ждут конца расследования. Зато сейчас думают, как предотвратить подобные случаи в будущем.

"Мы, как Министерство, должны вырабатывать механизмы недопущения таких ситуаций. Мы знаем, что буллинг, травля, запугивание в профессиональных сферах — это не только проблема сектора культуры. И здесь очень много работы сделано консультативной на уровне европейских коллег. Мы будем делиться этим опытом", — заявила первый заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.

Режиссер Андрей Белоус. Фото: КНУТКиТ

Также заместитель вспомнила кейс "Талашка", который, по ее словам, был успешно решен. В частности, провели с художественными учебными заведениями серию обсуждений. Предоставили методические рекомендации и ввели этические советы внутри высших учебных заведений, в которые студенты могли бы обратиться, если подверглись несправедливому отношению.

"Мы проводили разъяснительную работу среди соискателей образования относительно того, куда обращаться, какие механизмы могут быть, потому что на самом деле в правовом поле есть единственный механизм — это заявление в Национальную полицию. Если нет заявления в Национальную полицию, мы, к сожалению, на этическом уровне очень мало чего можем сделать, потому что министерства всегда работают в пределах того, что это все прописано нам законодательной рамкой. Мы как не правоохранительный орган не можем принимать какие-то карательные действия", — добавила Галина Григоренко.

Андрей Белоус. Фото: Facebook / Молодой театр

Также Минкульт размышляет над мерами и внедрением механизмов, чтобы улучшить образованность украинцев в этом вопросе. Относительно Андрея Билоуса решение примут после решения правоохранительных органов.

"На сегодня отстранение в университете имени Карпенка-Карого еще продолжается, то есть преподаватель отстранен и не один преподаватель отстранен от преподавания, но мы ждем результаты правоохранительных органов. Потому что мы не вправе принимать решения, мы не можем на себя брать эту роль судебной системы и определять, кто виноват или не виноват", — добавила заместитель.

Напомним, студенты и актеры выходили на митинг против Андрея Белоуса. Также мы рассказывали, как режиссер реагирует на открытое против него уголовное дело.