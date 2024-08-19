Начальникам Бориспільського та Бучанського ТЦК обрали запобіжний захід

Засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Начальникам Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та їхньому спільнику обрали запобіжний захід. Їх відправили під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в коментарі РБК-Україна у понеділок, 19 серпня.

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Їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також у наданні неправомірної вигоди.

"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомлені.

Офіс генпрокурора також додав, що наразі подано клопотання до суду про накладення арешту на кошти, вилучені під час обшуків у начальників ТЦК.

Нагадаємо, у полковника Бориспільського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки. Правоохоронці виявили у нього 300 тисяч доларів готівкою та зброю. Крім Русина, під слідство піде його колега та друг із Бучанського району Леонід Вікочко — його також вже затримали.