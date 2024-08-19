Начальникам Бориспільського та Бучанського ТЦК обрали запобіжний захід

Керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК відправили під варту
Начальникам Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та їхньому спільнику обрали запобіжний захід. Їх відправили під варту без можливості внесення застави.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в коментарі РБК-Україна у понеділок, 19 серпня.
Запобіжний захід для начальника Бориспільського та Бучанського ТЦК
Їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також у наданні неправомірної вигоди.
"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомлені.
Офіс генпрокурора також додав, що наразі подано клопотання до суду про накладення арешту на кошти, вилучені під час обшуків у начальників ТЦК.
Нагадаємо, у полковника Бориспільського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки. Правоохоронці виявили у нього 300 тисяч доларів готівкою та зброю. Крім Русина, під слідство піде його колега та друг із Бучанського району Леонід Вікочко — його також вже затримали.
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