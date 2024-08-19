Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК відправили під варту arrow

Керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК відправили під варту

19 серпня 2024 22:17
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Начальникам Бориспільського та Бучанського ТЦК обрали запобіжний захід
Засідання суду. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Начальникам Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та їхньому спільнику обрали запобіжний захід. Їх відправили під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в коментарі РБК-Україна у понеділок, 19 серпня.

Читайте також:

Запобіжний захід для начальника Бориспільського та Бучанського ТЦК

Їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також у наданні неправомірної вигоди.

"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомлені.

Офіс генпрокурора також додав, що наразі подано клопотання до суду про накладення арешту на кошти, вилучені під час обшуків у начальників ТЦК.

Нагадаємо, у полковника Бориспільського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки. Правоохоронці виявили у нього 300 тисяч доларів готівкою та зброю. Крім Русина, під слідство піде його колега та друг із Бучанського району Леонід Вікочко — його також вже затримали.

Також важливі новини дня по темі:

суд корупція Офіс генерального прокурора Буча ТЦК та СП Бориспіль судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:19 Енергетики назвали години зі світлом на Одещині — відомі графіки відключень на завтра

22:17 Керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК відправили під варту

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

21:18 Підозрюваний у вбивстві сина фермер хоче вийти під заставу через посівну — що вирішив суд

20:49 У Херсоні прогриміла низка вибухів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

20:44 Додаткова допомога військовим після поранення — коли її виплачують

20:25 Зеленський прокоментував операцію ЗСУ в Курській області Росії

20:15 В Україні почався найспекотніший тиждень серпня — синоптики спрогнозували погоду на завтра

20:11 Стало відомо, що робити, коли в ТЦК відмовляються приймати документи для відстрочки

20:00 Повторна мобілізація звільненого із ЗСУ — коли це неможливо

22:19 Енергетики назвали години зі світлом на Одещині — відомі графіки відключень на завтра

22:17 Керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК відправили під варту

21:18 Підозрюваний у вбивстві сина фермер хоче вийти під заставу через посівну — що вирішив суд

20:49 У Херсоні прогриміла низка вибухів

20:44 Додаткова допомога військовим після поранення — коли її виплачують

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

20:25 Зеленський прокоментував операцію ЗСУ в Курській області Росії

20:15 В Україні почався найспекотніший тиждень серпня — синоптики спрогнозували погоду на завтра

20:11 Стало відомо, що робити, коли в ТЦК відмовляються приймати документи для відстрочки

20:00 Повторна мобілізація звільненого із ЗСУ — коли це неможливо

19:54 У Білому домі спростували інформацію, що США блокують використання Україною Storm Shadow

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Text

11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин