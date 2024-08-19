Начальникам Бориспольского и Бучанского ТЦК избрали меру пресечения

Заседание суда. Фото: Новости.

Начальникам Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования и их сообщнику избрали меру пресечения. Их отправили под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии РБК-Украина в понедельник, 19 августа.

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Их обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также в предоставлении неправомерной выгоды.

"Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Офис генпрокурора также добавил, что в настоящее время поданы ходатайство в суд о наложении ареста на средства, изъятые во время обысков у начальников ТЦК.

Напомним, у полковника Бориспольского Территориального центра комплектования и социальной поддержки провели обыски. Правоохранители обнаружили у него 300 тысяч долларов наличными и оружие. Кроме Русина, под следствие пойдет его коллега и друг из Бучанского района Леонид Викочко — его уже задержали.