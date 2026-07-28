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Головна Київ Хмарність та помірне тепло: прогноз погоди у Києві на завтра

Хмарність та помірне тепло: прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 18:46
Прогноз погоди в Києві на 29 липня — Укргідрометцентр прогнозує прохолоду
Дівчина на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області 29 липня очікується комфортна літня погода без опадів. Небо буде із мінливою хмарністю, а температура залишатиметься помірною — без сильної спеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 29 липня

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у регіоні пануватиме північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Хмарність та помірне тепло: прогноз погоди у Києві на завтра - фото 1
Прогноз погоди по Київщині 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області вночі температура повітря опуститься до +10…+15 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів. У столиці ніч буде дещо теплішою — близько +13…+15 градусів. Вдень у Києві очікується до +22…+24 градусів.

Опадів синоптики не прогнозують, тому день буде сприятливим для прогулянок та поїздок. Водночас через пориви північно-західного вітру варто бути уважними на відкритих територіях.

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Укргідрометцентр погодні умови погода в Києві
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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