Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Облачность и умеренная теплота: прогноз погоды в Киеве на завтра

Облачность и умеренная теплота: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:46
Прогноз погоды в Киеве на 29 июля — Укргидрометцентр прогнозирует прохладу
Девушка на прогулке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области 29 июля ожидается комфортная летняя погода без осадков. Небо будет с переменной облачностью, а температура останется умеренной — без сильной жары.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 29 июля

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в регионе будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

Облачность и умеренная теплота: прогноз погоды в Киеве на завтра - фото 1
Прогноз погоды по Киевской области 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области ночью температура воздуха опустится до +10…+15 градусов, а днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. В столице ночь будет несколько теплее — около +13…+15 градусов. Днем в Киеве ожидается до +22…+24 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому день будет благоприятным для прогулок и поездок. В то же время из-за порывов северо-западного ветра стоит быть осторожными на открытых территориях.

Читайте также:

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Киеве могут пересмотреть тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения. Изменение стоимости связано с необходимостью обеспечения стабильной работы предприятия, покрытия расходов на электроэнергию, материалы, ремонты и обслуживание городской системы водоснабжения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в конце июня 2026 года Украину накрыла аномальная жара, которая привела к значительному повышению температуры воздуха и поверхностей в городах. Из-за плотной застройки, большого количества асфальта и недостаточного количества зеленых зон отдельные районы городов нагревались значительно сильнее. 

Укргидрометцентр погодные условия погода в Киеве
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации