Прогноз погоды в Киеве на 29 июля — Укргидрометцентр прогнозирует прохладу

Девушка на прогулке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области 29 июля ожидается комфортная летняя погода без осадков. Небо будет с переменной облачностью, а температура останется умеренной — без сильной жары.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 29 июля

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в регионе будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевской области 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области ночью температура воздуха опустится до +10…+15 градусов, а днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. В столице ночь будет несколько теплее — около +13…+15 градусов. Днем в Киеве ожидается до +22…+24 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому день будет благоприятным для прогулок и поездок. В то же время из-за порывов северо-западного ветра стоит быть осторожными на открытых территориях.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Киеве могут пересмотреть тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения. Изменение стоимости связано с необходимостью обеспечения стабильной работы предприятия, покрытия расходов на электроэнергию, материалы, ремонты и обслуживание городской системы водоснабжения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в конце июня 2026 года Украину накрыла аномальная жара, которая привела к значительному повышению температуры воздуха и поверхностей в городах. Из-за плотной застройки, большого количества асфальта и недостаточного количества зеленых зон отдельные районы городов нагревались значительно сильнее.