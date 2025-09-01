Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Хотів фото на даху поїзда — у Києві загинув 24-річний чоловік

Хотів фото на даху поїзда — у Києві загинув 24-річний чоловік

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 23:24
У Києві помер хлопець, який хотів зробити фото на даху поїзда
Залізнична станція. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві помер 24-річний чоловік, який заради фото виліз на дах електропоїзда. Через отримані опіки від ураження струмом він помер у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва у понеділок, 1 вересня.

Реклама
Читайте також:

24-річний киянин помер від ураження струмом

Як стало відомо, у неділю, 31 серпня, 24-річний киянин заліз на дах електропоїзда на Дарницькій залізничній станції для того, щоб зробити селфі. Під час цього його вразило струмом високої напруги.

Чоловіка з численними опіками у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Сьогодні потерпілий помер від отриманих травм.

У Києві загинув 24-річний чоловік
Залізнична станція у Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідчі Дарницького управління поліції вже відкрили кримінальне провадження та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не ризикувати власним життям заради екстремальних розваг чи популярності у соцмережах.

"Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або "вподобайки" в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно", — наголосили у Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з 19-го поверху та залишився живим.

А також стало відомо, що у Німеччині штовхнули під поїзд 16-річну українку.

Київ смерть поїзди вокзали загибель
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації