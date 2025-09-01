У Києві помер хлопець, який хотів зробити фото на даху поїзда

Хотів фото на даху поїзда — у Києві загинув 24-річний чоловік
У Києві помер 24-річний чоловік, який заради фото виліз на дах електропоїзда. Через отримані опіки від ураження струмом він помер у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва у понеділок, 1 вересня.
24-річний киянин помер від ураження струмом
Як стало відомо, у неділю, 31 серпня, 24-річний киянин заліз на дах електропоїзда на Дарницькій залізничній станції для того, щоб зробити селфі. Під час цього його вразило струмом високої напруги.
Чоловіка з численними опіками у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Сьогодні потерпілий помер від отриманих травм.
Слідчі Дарницького управління поліції вже відкрили кримінальне провадження та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правоохоронці вкотре закликають громадян не ризикувати власним життям заради екстремальних розваг чи популярності у соцмережах.
"Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або "вподобайки" в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно", — наголосили у Нацполіції.
