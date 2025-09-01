У Києві помер хлопець, який хотів зробити фото на даху поїзда

Залізнична станція. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві помер 24-річний чоловік, який заради фото виліз на дах електропоїзда. Через отримані опіки від ураження струмом він помер у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва у понеділок, 1 вересня.

24-річний киянин помер від ураження струмом

Як стало відомо, у неділю, 31 серпня, 24-річний киянин заліз на дах електропоїзда на Дарницькій залізничній станції для того, щоб зробити селфі. Під час цього його вразило струмом високої напруги.

Чоловіка з численними опіками у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Сьогодні потерпілий помер від отриманих травм.

Залізнична станція у Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідчі Дарницького управління поліції вже відкрили кримінальне провадження та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не ризикувати власним життям заради екстремальних розваг чи популярності у соцмережах.

"Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або "вподобайки" в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно", — наголосили у Нацполіції.

