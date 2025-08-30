Відео
Головна Київ У Києві чоловік випав з 19 поверху та вижив — що відомо

У Києві чоловік випав з 19 поверху та вижив — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 16:20
У Дніпровському районі Києва чоловік випав з 19 поверху 30 серпня
Медики. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві у суботу, 30 серпня, 36-річний чоловік випав з 19-го поверху та вижив. Він приземлився на припаркований автомобіль.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Падіння з 19 поверху в Києві

"Чоловік випав з вікна багатоповерхівки на дах авто", — йдеться у повідомленні.

Киянин впав з 19 поверху та вижив
Чоловік, який випав з 19-го поверху. Фото: соцмережі
У Києві чоловік випав з 19 поверху 30 серпня
Місце події. Фото: соцмережі

Автомобіль помʼякшив приземлення, тому він вижив.

Поліція Дніпровського району Києва розповіла для ТСН, що чоловік є місцевим мешканцем, який вистрибнув з 19-го поверху. Його госпіталізували до лікарні з діагнозом:

  • закрита черепно-мозкова травма;
  • закрита травма живота;
  • травма грудної клітини.
Чоловік у Києві, який впав з 19 поверху
Медик на місці події. Фото: соцмережі

Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту. За попередніми даними, чоловік намагався вчинити самогубство.

Нагадаємо, 23 червня у Печерському районі Києва чоловік скоїв самогубство на балконі. Повідомляли, що він застрелився.

А у травні з шостого поверху гуртожитку вистрибнув підліток через незадовільні результати національного мультипредметного тесту.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
