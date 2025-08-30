У Дніпровському районі Києва чоловік випав з 19 поверху 30 серпня

У Києві чоловік випав з 19 поверху та вижив — що відомо
У Києві у суботу, 30 серпня, 36-річний чоловік випав з 19-го поверху та вижив. Він приземлився на припаркований автомобіль.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Падіння з 19 поверху в Києві
"Чоловік випав з вікна багатоповерхівки на дах авто", — йдеться у повідомленні.
Автомобіль помʼякшив приземлення, тому він вижив.
Поліція Дніпровського району Києва розповіла для ТСН, що чоловік є місцевим мешканцем, який вистрибнув з 19-го поверху. Його госпіталізували до лікарні з діагнозом:
- закрита черепно-мозкова травма;
- закрита травма живота;
- травма грудної клітини.
Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту. За попередніми даними, чоловік намагався вчинити самогубство.
Нагадаємо, 23 червня у Печерському районі Києва чоловік скоїв самогубство на балконі. Повідомляли, що він застрелився.
А у травні з шостого поверху гуртожитку вистрибнув підліток через незадовільні результати національного мультипредметного тесту.
