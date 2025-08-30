У Дніпровському районі Києва чоловік випав з 19 поверху 30 серпня

Медики. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві у суботу, 30 серпня, 36-річний чоловік випав з 19-го поверху та вижив. Він приземлився на припаркований автомобіль.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Падіння з 19 поверху в Києві

"Чоловік випав з вікна багатоповерхівки на дах авто", — йдеться у повідомленні.

Чоловік, який випав з 19-го поверху. Фото: соцмережі

Місце події. Фото: соцмережі

Автомобіль помʼякшив приземлення, тому він вижив.

Поліція Дніпровського району Києва розповіла для ТСН, що чоловік є місцевим мешканцем, який вистрибнув з 19-го поверху. Його госпіталізували до лікарні з діагнозом:

закрита черепно-мозкова травма;

закрита травма живота;

травма грудної клітини.

Медик на місці події. Фото: соцмережі

Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту. За попередніми даними, чоловік намагався вчинити самогубство.

