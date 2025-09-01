Видео
Главная Киев Хотел фото на крыше поезда — в Киеве погиб 24-летний мужчина

Хотел фото на крыше поезда — в Киеве погиб 24-летний мужчина

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 23:24
В Киеве умер парень, который хотел сделать фото на крыше поезда
Железнодорожная станция. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве умер 24-летний мужчина, который ради фото вылез на крышу электропоезда. Из-за полученных ожогов от поражения током он скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева в понедельник, 1 сентября.

Читайте также:

24-летний киевлянин умер от поражения током

Как стало известно, в воскресенье, 31 августа, 24-летний киевлянин залез на крышу электропоезда на Дарницкой железнодорожной станции для того, чтобы сделать селфи. Во время этого его поразило током высокого напряжения.

Мужчину с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Сегодня пострадавший скончался от полученных травм.

У Києві загинув 24-річний чоловік
Железнодорожная станция в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи Дарницкого управления полиции уже открыли уголовное производство и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не рисковать собственной жизнью ради экстремальных развлечений или популярности в соцсетях.

"Полиция Киева призывает граждан не прибегать к рискованным поступкам ради забавы. Миг экстрима или "лайки" в соцсетях не стоят того, чтобы завершить жизнь преждевременно", — отметили в Нацполиции.

Напомним, в Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и остался жив.

А также стало известно, что в Германии толкнули под поезд 16-летнюю украинку.

Киев смерть поезда вокзалы гибель
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
