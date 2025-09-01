В Киеве умер парень, который хотел сделать фото на крыше поезда

Хотел фото на крыше поезда — в Киеве погиб 24-летний мужчина
В Киеве умер 24-летний мужчина, который ради фото вылез на крышу электропоезда. Из-за полученных ожогов от поражения током он скончался в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева в понедельник, 1 сентября.
24-летний киевлянин умер от поражения током
Как стало известно, в воскресенье, 31 августа, 24-летний киевлянин залез на крышу электропоезда на Дарницкой железнодорожной станции для того, чтобы сделать селфи. Во время этого его поразило током высокого напряжения.
Мужчину с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Сегодня пострадавший скончался от полученных травм.
Следователи Дарницкого управления полиции уже открыли уголовное производство и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Правоохранители в очередной раз призывают граждан не рисковать собственной жизнью ради экстремальных развлечений или популярности в соцсетях.
"Полиция Киева призывает граждан не прибегать к рискованным поступкам ради забавы. Миг экстрима или "лайки" в соцсетях не стоят того, чтобы завершить жизнь преждевременно", — отметили в Нацполиции.
Напомним, в Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и остался жив.
А также стало известно, что в Германии толкнули под поезд 16-летнюю украинку.
Читайте Новини.LIVE!