Готував теракт щодо військового в Бучі — затримали агента РФ

Затримання агента РФ. Ілюстративне фото: СБУ

Правоохоронці затримали російського агента, який готував теракт в Бучі Київської області. За вказівками спецслужб РФ, він хотів підірвати військового.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі у понеділок, 3 березня.

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Правоохоронці розповіли, що підозрюваного завербував співробітник російських спецслужб. Він одразу отримав завдання від ворога і виготовив саморобну вибухівку за місцем свого проживання, аби підірвати військового в Бучі.

"Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі через месенджер Telegram. Надалі підозрюваний мав закласти вибухівку у визначеному куратором місці. За це йому пообіцяли грошову винагороду. Під час підготовки до завдання він проводив розвідку поряд з будинком за місцем проживання військового", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка під час готування до вчинення злочину. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала школяра, який готував теракт в центрі Житомира, поблизу "Алеї Слави Героям".

Також ми писали, що Служба безпеки запобігла терактам у Київській області. Були затримані двоє зловмисників, які готували підрив адміністративних будівель силових структур.