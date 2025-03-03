Готував теракт щодо військового в Бучі — затримали агента РФ

Хотів підірвати військового в Бучі — поліція викрила агента РФ
Правоохоронці затримали російського агента, який готував теракт в Бучі Київської області. За вказівками спецслужб РФ, він хотів підірвати військового.
Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі у понеділок, 3 березня.
Що відомо про план агента РФ
Правоохоронці розповіли, що підозрюваного завербував співробітник російських спецслужб. Він одразу отримав завдання від ворога і виготовив саморобну вибухівку за місцем свого проживання, аби підірвати військового в Бучі.
"Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі через месенджер Telegram. Надалі підозрюваний мав закласти вибухівку у визначеному куратором місці. За це йому пообіцяли грошову винагороду. Під час підготовки до завдання він проводив розвідку поряд з будинком за місцем проживання військового", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка під час готування до вчинення злочину. Наразі йому обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала школяра, який готував теракт в центрі Житомира, поблизу "Алеї Слави Героям".
Також ми писали, що Служба безпеки запобігла терактам у Київській області. Були затримані двоє зловмисників, які готували підрив адміністративних будівель силових структур.
Читайте Новини.LIVE!