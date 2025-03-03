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Хотів підірвати військового в Бучі — поліція викрила агента РФ

3 березня 2025 10:47
Карина Приходько - Редактор
Готував теракт щодо військового в Бучі — затримали агента РФ
Затримання агента РФ. Ілюстративне фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Правоохоронці затримали російського агента, який готував теракт в Бучі Київської області. За вказівками спецслужб РФ, він хотів підірвати військового. 

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі у понеділок, 3 березня. 

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Правоохоронці розповіли, що підозрюваного завербував співробітник російських спецслужб. Він одразу отримав завдання від ворога і виготовив саморобну вибухівку за місцем свого проживання, аби підірвати військового в Бучі. 

"Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі через месенджер Telegram. Надалі підозрюваний мав закласти вибухівку у визначеному куратором місці. За це йому пообіцяли грошову винагороду. Під час підготовки до завдання він проводив розвідку поряд з будинком за місцем проживання військового", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці затримали чоловіка під час готування до вчинення злочину. Наразі йому обрано запобіжний захід.

агент РФ хотів підірвати військового в Бучі
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала школяра, який готував теракт в центрі Житомира, поблизу "Алеї Слави Героям". 

Також ми писали, що Служба безпеки запобігла терактам у Київській області. Були затримані двоє зловмисників, які готували підрив адміністративних будівель силових структур.

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