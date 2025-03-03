Готовил теракт в отношении военного в Буче — задержали агента РФ

Задержание агента РФ. Иллюстративное фото: СБУ

Правоохранители задержали российского агента, который готовил теракт в Буче Киевской области. По указаниям спецслужб РФ, он хотел взорвать военного.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре в понедельник, 3 марта.

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Правоохранители рассказали, что подозреваемого завербовал сотрудник российских спецслужб. Он сразу получил задание от врага и изготовил самодельную взрывчатку по месту своего проживания, чтобы взорвать военного в Буче.

"Руководил процессом создания и давал подробные инструкции представитель спецслужб РФ в онлайн-режиме через мессенджер Telegram. В дальнейшем, подозреваемый должен был заложить взрывчатку в определенном куратором месте. За это ему пообещали денежное вознаграждение. Во время подготовки к заданию он проводил разведку рядом с домом по месту жительства военного", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину во время приготовления к совершению преступления. Сейчас ему избрана мера пресечения.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно СБУ задержала школьника, который готовил теракт в центре Житомира вблизи "Аллеи Славы Героям".

Также мы писали, что Служба безопасности предотвратила теракты в Киевской области. Были задержаны двое злоумышленников, которые готовили подрыв административных зданий силовых структур.