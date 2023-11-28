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Хотів продати графіті Бенксі з Гостомеля — який вирок отримав волонтер

28 листопада 2023 17:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хотів продати графіті Бенксі з Гостомеля — який вирок отримав волонтер
Графіті Бенксі у Гостомелі. Фото: скриншот з відео Бенксі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ірпінський міський суд виніс вирок у справі волонтера Сергія Довгого, який намагався продати графіті Бенксі з Гостомеля. Фігуранту дали умовний термін. 

Про це повідомляє видання Грати

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Що відомо про крадіжку графіті

Як відомо, у грудні минулого року співробітники поліції затримали восьмеро людей на території військового містечка у Гостомелі, що на Київщині. Вони зрізали графіті "Жінка у протигазі" зі стіни триповерхового будинку, який пошкодили російські окупанти. Роботу якраз запакували у плівку та готувались погрузити у пікап. 

Солдати Нацгвардії, побачивши це, викликали патрульних. Того ж дня слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про пошкодження майна. Після допиту затриманих відпустили, а графіті вилучили. 

Через місяць, згідно з результатами експертизи, стало відомо, що роботу Бенксі оцінили у 9 мільйонів 41 тисячу 850 гривень. 

Підозру у крадіжці отримав волонтер

Наприкінці грудня, перед Новим роком, слідчі повідомили  волонтеру Сергію Довгому про підозру. Його звинуватили у замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. 

"Мене обурює формулювання "таємне викрадення". Все відбувалося вранці, з 10 до 11 години, на відкритій місцевості, повз ходили цивільні та військові. До того ж процес на дві камери знімали відеографи", — пояснив свою позицію волонтер. 

Що загрожує волонтеру

У лютому цього року правоохоронці завершили розслідування та передали справу волонтера до Ірпінського міського суду.  

Суддя визнала Сергія Довгого винним та засудила  його до п’яти років позбавлення волі, але звільнила його від відбування покарання з іспитовим строком у три роки.

Нагадаємо, Львівська прокуратура повідомила про підозру українцю, який волонтерив для окупантів.

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