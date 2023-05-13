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В Ірпені почали перевозити графіті Бенксі. Фоторепортаж

13 травня 2023 16:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Ірпені почали перевозити графіті Бенксі. Фоторепортаж
Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з'явився в українських містах восени 2022 року. Спочатку його чорно-білі малюнки були непомітними для людей на стінах згорілих будинків.

Аж поки в офіційному Instagram художника не з'явився напис — Borodyanka, Ukraine. 

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Деталі

Художник привернув увагу своєї дванадцятимільйонної аудиторії до страшних подій в Україні і публікаціями в мережі офіційно підтвердив, що в Києві, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та Горенці — його роботи.

Як зазначається, вони можуть коштувати мільйони. 

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE
Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE
Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE
Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE
Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Станом на зараз графіті Бенксі помістили на вантажну автівку та перевозять з Ірпеня. Нагадаємо, раніше картина розміщувалась по вулиці Скверинівська, 158. 

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE 

Поки невідомо —в якому місці тепер будуть розміщуватись графіті всесвітньо відомого художника. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрізане з будинку графіті відомого британського художника Бенксі знаходиться у Бучанському відділенні поліції Київської області. Напередодні вандали зрізали малюнок зі стіни будинку, що згорів у Гостомелі. 

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