В Ірпені почали перевозити графіті Бенксі. Фоторепортаж

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з'явився в українських містах восени 2022 року. Спочатку його чорно-білі малюнки були непомітними для людей на стінах згорілих будинків.

Аж поки в офіційному Instagram художника не з'явився напис — Borodyanka, Ukraine.

Читайте також:

Деталі

Художник привернув увагу своєї дванадцятимільйонної аудиторії до страшних подій в Україні і публікаціями в мережі офіційно підтвердив, що в Києві, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та Горенці — його роботи.

Як зазначається, вони можуть коштувати мільйони.

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Станом на зараз графіті Бенксі помістили на вантажну автівку та перевозять з Ірпеня. Нагадаємо, раніше картина розміщувалась по вулиці Скверинівська, 158.

Графіті всесвітньо відомого художника Бенксі перевозять з Ірпеня. Фото: Новини. LIVE

Поки невідомо —в якому місці тепер будуть розміщуватись графіті всесвітньо відомого художника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрізане з будинку графіті відомого британського художника Бенксі знаходиться у Бучанському відділенні поліції Київської області. Напередодні вандали зрізали малюнок зі стіни будинку, що згорів у Гостомелі.