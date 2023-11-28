Хотел продать граффити Бэнкси из Гостомеля - какой приговор получил волонтер
Ирпенский городской суд вынес приговор по делу волонтера Сергея Довгого, пытавшегося продать граффити Бенкси из Гостомеля. Фигуранту дали условный срок.
Об этом сообщает издание Грати.
Что известно о воровстве граффити
Как известно, в декабре прошлого года сотрудники полиции задержали восемь человек на территории военного городка в Гостомеле Киевской области. Они срезали граффити "Женщина в противогазе" со стены трехэтажного дома, который повредили российские оккупанты. Работу как раз упаковали в пленку и готовились погрузить в пикап.
Солдаты Нацгвардии, увидев это, вызвали патрульных. В тот же день следователи открыли уголовное производство по статье о повреждении имущества. После допроса задержанных отпустили, а граффити изъяли.
Через месяц, согласно результатам экспертизы, стало известно, что работу Бенкси оценили в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен.
Подозрение в краже получил волонтер
В конце декабря, перед Новым годом, следователи сообщили волонтеру Сергею Довгому о подозрении. Его обвинили в покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.
"Меня возмущает формулировка "тайное похищение". Все происходило утром, с 10 до 11 часов, на открытой местности, мимо ходили гражданские и военные. К тому же процесс на две камеры снимали видеографы", — объяснил свою позицию волонтер.
Что грозит волонтеру
В феврале этого года правоохранители завершили расследование и передали дело волонтера в Ирпенский городской суд.
Судья признала Сергея Довгого виновным и приговорила его к пяти годам лишения свободы, но освободила его от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.
Напомним, Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, волонтеру для оккупантов.
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