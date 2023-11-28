Хотел продать граффити Бэнкси из Гостомеля - какой приговор получил волонтер

Граффити Бэнкси в Гостомеле. Фото: скриншот с видео Бенкси

Ирпенский городской суд вынес приговор по делу волонтера Сергея Довгого, пытавшегося продать граффити Бенкси из Гостомеля. Фигуранту дали условный срок.

Об этом сообщает издание Грати.

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Что известно о воровстве граффити

Как известно, в декабре прошлого года сотрудники полиции задержали восемь человек на территории военного городка в Гостомеле Киевской области. Они срезали граффити "Женщина в противогазе" со стены трехэтажного дома, который повредили российские оккупанты. Работу как раз упаковали в пленку и готовились погрузить в пикап.

Солдаты Нацгвардии, увидев это, вызвали патрульных. В тот же день следователи открыли уголовное производство по статье о повреждении имущества. После допроса задержанных отпустили, а граффити изъяли.

Через месяц, согласно результатам экспертизы, стало известно, что работу Бенкси оценили в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен.

Подозрение в краже получил волонтер

В конце декабря, перед Новым годом, следователи сообщили волонтеру Сергею Довгому о подозрении. Его обвинили в покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

"Меня возмущает формулировка "тайное похищение". Все происходило утром, с 10 до 11 часов, на открытой местности, мимо ходили гражданские и военные. К тому же процесс на две камеры снимали видеографы", — объяснил свою позицию волонтер.

Что грозит волонтеру

В феврале этого года правоохранители завершили расследование и передали дело волонтера в Ирпенский городской суд.

Судья признала Сергея Довгого виновным и приговорила его к пяти годам лишения свободы, но освободила его от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Напомним, Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, волонтеру для оккупантов.