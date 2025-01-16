Скандал довкола собачого притулку "Дайте жити тварині" у Києві — суд поновив прокурора Сергія Онищенка на посаді

Собаки у притулку для тварин. Ілюстративне фото: Ігор Смілянський / Facebook

Київський окружний адміністративний суд поновив на посаді прокурора Сергія Онищенка, якого раніше звільнили за порушення професійної етики у справі щодо землі та притулку для тварин. Правоохоронцю мають виплатити 721 тисячу гривень як компенсацію за вимушений прогул.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що звільнення прокурора було пов’язане зі звинуваченнями у можливому використанні службового становища для тиску на притулок для тварин "Дайте жити тварині". У травні 2023 року депутат Київради заявив, що прокурор міг бути причетним до спроб виселення притулку. Як з’ясувалося, Онищенко був старшим групи прокурорів у кримінальній справі про спробу заволодіння трьома земельними ділянками загальною площею 30 соток, де розташований притулок.

Звинувачення стосувалися також гаражно-будівельного кооперативу "Деміївський Яр", де Онищенко володів гаражем, а його батько обіймав посаду заступника голови. Прокурор начебто використовував службові можливості, звертаючись до контролюючих органів з вимогою перевірити законність зайняття притулком земельної ділянки.

Сам Онищенко у суді стверджував, що не мав конфлікту інтересів і діяв виключно в межах своїх повноважень як процесуальний керівник кримінальної справи. Він зазначив, що гаражі кооперативу були законно збудовані й щорічно декларувалися.

За інформацією представників кооперативу, їхня організація не претендувала на землю притулку і не перешкоджала його роботі. Земельні ділянки, про які йдеться у справі, належать територіальній громаді Києва, а притулок має свій під’їзд до території.

Рішення суду

Київський окружний адміністративний суд скасував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про звільнення Онищенка з Київської міської прокуратури. Суд також зобов’язав виплатити йому компенсацію за вимушений прогул у розмірі 721 тисячі гривень.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра площею майже 5 гектарів та вартістю понад 632 мільйони гривень.

А у Буджацькій громаді Одеської області 20-річний чоловік без дозволу викопав котлован на струмку. Тепер меліоратору загрожує обмеження волі.