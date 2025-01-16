Скандал вокруг собачьего приюта "Дайте жить животному" в Киеве - суд восстановил прокурора Сергея Онищенко в должности

Собаки в приюте для животных. Иллюстративное фото: Игорь Смелянский / Facebook

Киевский окружной административный суд восстановил в должности прокурора Сергея Онищенко, которого ранее уволили за нарушение профессиональной этики по делу о земле и приюте для животных. Правоохранителю должны выплатить 721 тысячу гривен в качестве компенсации за вынужденный прогул.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что увольнение прокурора было связано с обвинениями в возможном использовании служебного положения для давления на приют для животных "Дайте жить животному". В мае 2023 года депутат Киевсовета заявил, что прокурор мог быть причастен к попыткам выселения приюта. Как выяснилось, Онищенко был старшим группы прокуроров по уголовному делу о попытке завладения тремя земельными участками общей площадью 30 соток, где расположен приют.

Обвинения касались также гаражно-строительного кооператива "Демеевский Яр", где Онищенко владел гаражом, а его отец занимал должность заместителя председателя. Прокурор якобы использовал служебные возможности, обращаясь в контролирующие органы с требованием проверить законность занятия приютом земельного участка.

Сам Онищенко в суде утверждал, что не имел конфликта интересов и действовал исключительно в пределах своих полномочий как процессуальный руководитель уголовного дела. Он отметил, что гаражи кооператива были законно построены и ежегодно декларировались.

По информации представителей кооператива, их организация не претендовала на землю приюта и не препятствовала его работе. Земельные участки, о которых идет речь в деле, принадлежат территориальной общине Киева, а приют имеет свой подъезд к территории.

Решение суда

Киевский окружной административный суд отменил решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об увольнении Онищенко из Киевской городской прокуратуры. Суд также обязал выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул в размере 721 тысячи гривен.

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