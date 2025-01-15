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Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

15 січня 2025 14:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Прокуратура домоглася звільнення землі на березі Дніпра в Києві
Набережна Дніпра. Фото: Вандрівка
Анастасія Постоєнко - Редактор

За рішенням Північного апеляційного господарського суду, приватне товариство зобов'язане звільнити земельну ділянку водного фонду на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва. Ділянка, площею майже 5 гектарів та вартістю понад 632 мільйони гривень, повертається у користування територіальної громади столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Раніше суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову прокуратури, однак завдяки позиції Київської міської прокуратури апеляційна інстанція скасувала це рішення.

Прокуратура встановила, що товариство використовувало ділянку без належних документів. На території самовільно збудували нерухомі об'єкти та облаштували стоянку для плавзасобів, огородивши її парканом. Це обмежило доступ до берега Дніпра та завадило мешканцям району користуватися частиною парку відпочинку, розташованого на огородженій території.

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Набережна Дніпра, яку незаконно забудували. Фото: Київська міська прокуратура

Суд зобов’язав товариство звільнити ділянку, знести незаконні споруди та повернути територію водного фонду в користування громади. Рішення вже набуло законної сили та має бути виконане.

Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки повідомило про підозру двом посадовцям "Київпастранс" у розкраданні бюджетних коштів

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