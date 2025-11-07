Начальнику відділу поліції у Києві Юрію Рибянському повідомлено про підозру

Затримання фігурантів справи. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали начальника одного з відділів Дарницького управління поліції. До цього він зник разом із речовими доказами на суму понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі у Telegram.

Деталі справи

Правоохоронцю оголошено підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що поліцейський грубо порушив порядок зберігання речових доказів. Замість того, щоб передати вилучені кошти до банківської установи, він залишив їх у своєму службовому кабінеті. Згодом правоохоронець перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.

Після кількох днів пошуків зловмисника виявили на Рівненщині, де він переховувався. Під час затримання при ньому знайшли зниклі речові докази.

Судячи з деталей справи, мова йде про правоохоронця Юрія Рибянського.

Нагадаємо, що начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Поліціянти розшукують правоохоронця Юрія Рибянського.

Потім стало відомо, що начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві Юрій Рибянський зник із заарештованими коштами. Правоохоронець, ймовірно, вкрав близько 16 мільйонів гривень.