Начальнику відділу поліції у Києві Юрію Рибянському повідомлено про підозру

Ховався в лісі з грошима — київський поліцейський отримав підозру
У Києві затримали начальника одного з відділів Дарницького управління поліції. До цього він зник разом із речовими доказами на суму понад 13 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі у Telegram.
Деталі справи
Правоохоронцю оголошено підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).
Слідство встановило, що поліцейський грубо порушив порядок зберігання речових доказів. Замість того, щоб передати вилучені кошти до банківської установи, він залишив їх у своєму службовому кабінеті. Згодом правоохоронець перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.
Після кількох днів пошуків зловмисника виявили на Рівненщині, де він переховувався. Під час затримання при ньому знайшли зниклі речові докази.
Судячи з деталей справи, мова йде про правоохоронця Юрія Рибянського.
Нагадаємо, що начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Поліціянти розшукують правоохоронця Юрія Рибянського.
Потім стало відомо, що начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві Юрій Рибянський зник із заарештованими коштами. Правоохоронець, ймовірно, вкрав близько 16 мільйонів гривень.
