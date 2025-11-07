Начальнику отдела полиции в Киеве Юрию Рыбянскому сообщено о подозрении

Задержание фигурантов дела. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали начальника одного из отделов Дарницкого управления полиции. До этого он исчез вместе с вещественными доказательствами на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Правоохранителю объявлено подозрение в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что полицейский грубо нарушил порядок хранения вещественных доказательств. Вместо того, чтобы передать изъятые средства в банковское учреждение, он оставил их в своем служебном кабинете. Впоследствии милиционер перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги.

После нескольких дней поисков злоумышленника обнаружили на Ривненщине, где он скрывался. Во время задержания при нем нашли пропавшие вещественные доказательства.

Судя по деталям дела, речь идет о правоохранителе Юрии Рыбянском.

Изъятие денег на месте задержания. Фото: прокуратура Украины

Затем стало известно, что начальник отделения Дарницкого управления полиции в Киеве Юрий Рыбянский исчез с арестованными средствами. Правоохранитель, вероятно, украл около 16 миллионов гривен.