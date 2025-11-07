Видео
Прятался с деньгами — полицейский из Киева получил подозрение

Прятался с деньгами — полицейский из Киева получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:38
обновлено: 18:38
Начальнику отдела полиции в Киеве Юрию Рыбянскому сообщено о подозрении
Задержание фигурантов дела. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали начальника одного из отделов Дарницкого управления полиции. До этого он исчез вместе с вещественными доказательствами на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram.

Детали дела

Правоохранителю объявлено подозрение в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что полицейский грубо нарушил порядок хранения вещественных доказательств. Вместо того, чтобы передать изъятые средства в банковское учреждение, он оставил их в своем служебном кабинете. Впоследствии милиционер перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги.

После нескольких дней поисков злоумышленника обнаружили на Ривненщине, где он скрывался. Во время задержания при нем нашли пропавшие вещественные доказательства.

Судя по деталям дела, речь идет о правоохранителе Юрии Рыбянском.

Напомним, что начальник отделения Дарницкого управления полиции в Киеве не вышел на службу и не выходит на связь. Полицейские разыскивают правоохранителя Юрия Рыбянского.

Затем стало известно, что начальник отделения Дарницкого управления полиции в Киеве Юрий Рыбянский исчез с арестованными средствами. Правоохранитель, вероятно, украл около 16 миллионов гривен.

Киев полиция прокуратура деньги задержание
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
