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Хуртовина дісталася Києва — у мережі з'явились перші кадри

27 листопада 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хуртовина дісталася Києва — у мережі з'явились перші кадри
Хуртовина на вулицях Києва. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Негода, що вирує в багатьох областях країни, зокрема Одеській, Миколаївській, Черкаській та інших, охоплює Київ. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

Відео з початком негоди поширюють київські пабліки.

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"Будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями влади, будьте в безпеці, за можливості — залишайтесь вдома", — закликає паблік.

На відео видно, як столицю огортає снігопад, а комунальні служби вже працюють над ліквідацією снігу.

Своєю чергою очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляє, що до роботи залучено 157 одиниць техніки та 203 працівники.

"На Київщині для ліквідації зимової негоди та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування вже обробляємо покриття протиожеледною сумішшю. Очищаємо проїжджу частину від снігу", — розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 листопада, через очікувані сильні снігопади школи в Київській області функціонуватимуть в режимі онлайн-навчання. Проте дитячі садки продовжать працювати у звичайному режимі.

Також ми писали, що через негоду перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. Варто зазначити, що в Одеському регіоні зараз надзвичайно складні погодні умови, через що траса Київ — Одеса повністю перекрита.

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