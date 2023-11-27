Вьюга добралась до Киева — в сети появились первые кадры

Вьюга на улицах Киева. Фото: скриншот

Ненастье, бурлящее во многих областях страны, в частности Одесской, Николаевской, Черкасской и других, охватывает Киев. Синоптики объявили ІІ уровень опасности.

Видео с началом непогоды распространяют киевские паблики.

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"Пожалуйста, следите за официальными сообщениями властей, будьте в безопасности, по возможности — оставайтесь дома", — призывает паблик.

На видео видно, как столицу окутывает снегопад, а коммунальные службы уже работают над ликвидацией снега.

В свою очередь глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщает, что к работе привлечены 157 единиц техники и 203 работника.

"В Киевской области для ликвидации зимнего ненастья и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования уже обрабатываем покрытие противогололедной смесью. Очищаем проезжую часть от снега", — рассказал глава ОВА.

Напомним, что сегодня, 27 ноября, из-за ожидаемых сильных снегопадов школы в Киевской области будут функционировать в режиме онлайн-обучения. Однако детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Также мы писали, что из-за непогоды перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу. Стоит отметить, что в Одесском регионе сейчас очень сложные погодные условия, из-за чего трасса Киев — Одесса полностью перекрыта.