У Київській ОВА повідомили, як завтра працюватимуть школи

Діти йдуть до школи взимку. Фото: viche.ck.ua

У понеділок, 27 листопада, через очікувані сильні снігопади школи в Київській області функціонуватимуть в режимі онлайн-навчання. Проте дитячі садки продовжать працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Читайте також:

Як працюватимуть у Київській області 27 листопада

Повідомляється, що це рішення було ухвалено під час термінової наради комісії з надзвичайних ситуацій та питань безпеки.

За прогнозами метеорологів, очікується погіршення погодних умов. Інтенсивні снігопади можуть призвести до труднощів руху транспорту на дорогах.

"Ми вживаємо цих заходів завчасно, щоб уникнути транспортного колапсу та забезпечити можливість дорожнім службам оперативно очистити дороги у разі снігопаду", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

При цьому тут закликали всіх мешканців Київської області залишатися вдома, якщо є така можливість, і не наражати себе на ризик через негоду.

Повідомлення про роботу шкіл 27 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що київським школам порекомендували у понеділок, 27 листопада, навчатися у змішаному форматі. Це пов'язано із погіршенням погодних умов, зокрема зі снігопадом.