Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кіберполіція викрила псевдопродавців авто в Україні та Молдові

Кіберполіція викрила псевдопродавців авто в Україні та Молдові

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:56
Україна і Молдова викрили схему шахрайства з авто зі США
Учасники злочинної групи. Фото: колаж Київської міської прокуратури

Правоохоронні органи України та Молдови спільними зусиллями викрили міжнародну шахрайську схему, в рамках якої з громадян України виманювали гроші нібито за доставку автомобілів зі США. Організатори схеми створювали фейкові сторінки у соцмережах, на яких рекламували послуги з доставки авто "під ключ".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури

Реклама
Читайте також:

Правоохоронці викрили псевдоканал продажу авто зі США 

У клієнтів вимагали передоплату, а згодом — кошти на нібито непередбачувані витрати, пов’язані з розмитненням. Після отримання грошей "постачальники" зникали, залишаючи покупців без авто і без зв’язку.

null
Листування шахраїв із обдуреними клієнтами. Фото: Київська міська прокуратура

У межах міжнародного розслідування правоохоронці провели 14 обшуків в Україні та Молдові як за місцями проживання фігурантів, так і в їхніх автомобілях.

Встановлено, що організатором злочинної діяльності є 36-річний громадянин України, який останні роки проживав у Молдові. На цей момент задокументовано щонайменше п’ять епізодів шахрайства на загальну суму понад два мільйони гривень.

Зловмисника затримано на території Молдови. Йому вже оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Слідство триває: правоохоронці аналізують вилучену інформацію та встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка, який найнявся робити ремонт у квартирі дівчини, але замість робіт обікрав її оселю

Тим часом в Черкасах триває операція правоохоронців біля закладу харчування McDonald's, де сталася стрілянина за участі невідомого чоловіка.

Київ Молдова поліція авто шахрайство продаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації