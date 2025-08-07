Україна і Молдова викрили схему шахрайства з авто зі США

Учасники злочинної групи. Фото: колаж Київської міської прокуратури

Правоохоронні органи України та Молдови спільними зусиллями викрили міжнародну шахрайську схему, в рамках якої з громадян України виманювали гроші нібито за доставку автомобілів зі США. Організатори схеми створювали фейкові сторінки у соцмережах, на яких рекламували послуги з доставки авто "під ключ".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У клієнтів вимагали передоплату, а згодом — кошти на нібито непередбачувані витрати, пов’язані з розмитненням. Після отримання грошей "постачальники" зникали, залишаючи покупців без авто і без зв’язку.

Листування шахраїв із обдуреними клієнтами. Фото: Київська міська прокуратура

У межах міжнародного розслідування правоохоронці провели 14 обшуків в Україні та Молдові як за місцями проживання фігурантів, так і в їхніх автомобілях.

Встановлено, що організатором злочинної діяльності є 36-річний громадянин України, який останні роки проживав у Молдові. На цей момент задокументовано щонайменше п’ять епізодів шахрайства на загальну суму понад два мільйони гривень.

Зловмисника затримано на території Молдови. Йому вже оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Слідство триває: правоохоронці аналізують вилучену інформацію та встановлюють інших причетних до схеми осіб.

