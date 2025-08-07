Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киберполиция разоблачила псевдопродавцов авто в Украине и Молдове

Киберполиция разоблачила псевдопродавцов авто в Украине и Молдове

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:56
Украина и Молдова разоблачили схему мошенничества с авто из США
Участники преступной группы. Фото: коллаж Киевской городской прокуратуры

Правоохранительные органы Украины и Молдовы совместными усилиями разоблачили международную мошенническую схему, в рамках которой с граждан Украины выманивали деньги якобы за доставку автомобилей из США. Организаторы схемы создавали фейковые страницы в соцсетях, на которых рекламировали услуги по доставке авто "под ключ".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

Правоохранители разоблачили псевдоканал продажи авто из США

У клиентов требовали предоплату, а затем средства на якобы непредвиденные расходы, связанные с растаможкой. После получения денег "поставщики" исчезали, оставляя покупателей без авто и без связи.

null
Переписка мошенников с обманутыми клиентами. Фото: Киевская городская прокуратура

В рамках международного расследования правоохранители провели 14 обысков в Украине и Молдове как по местам жительства фигурантов, так и в их автомобилях.

Установлено, что организатором преступной деятельности является 36-летний гражданин Украины, который последние годы проживал в Молдове. На данный момент задокументировано не менее пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более двух миллионов гривен.

Злоумышленник задержан на территории Молдовы. Ему уже объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Следствие продолжается: правоохранители анализируют изъятую информацию и устанавливают других причастных к схеме лиц.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, который нанялся делать ремонт в квартире девушки, но вместо работ обокрал ее дом.

Тем временем в Черкассах продолжается операция правоохранителей возле заведения питания McDonald's, где произошла стрельба с участием неизвестного мужчины.

Киев Молдова полиция авто мошенничество продажа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации