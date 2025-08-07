Украина и Молдова разоблачили схему мошенничества с авто из США

Участники преступной группы. Фото: коллаж Киевской городской прокуратуры

Правоохранительные органы Украины и Молдовы совместными усилиями разоблачили международную мошенническую схему, в рамках которой с граждан Украины выманивали деньги якобы за доставку автомобилей из США. Организаторы схемы создавали фейковые страницы в соцсетях, на которых рекламировали услуги по доставке авто "под ключ".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

У клиентов требовали предоплату, а затем средства на якобы непредвиденные расходы, связанные с растаможкой. После получения денег "поставщики" исчезали, оставляя покупателей без авто и без связи.

Переписка мошенников с обманутыми клиентами. Фото: Киевская городская прокуратура

В рамках международного расследования правоохранители провели 14 обысков в Украине и Молдове как по местам жительства фигурантов, так и в их автомобилях.

Установлено, что организатором преступной деятельности является 36-летний гражданин Украины, который последние годы проживал в Молдове. На данный момент задокументировано не менее пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более двух миллионов гривен.

Злоумышленник задержан на территории Молдовы. Ему уже объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Следствие продолжается: правоохранители анализируют изъятую информацию и устанавливают других причастных к схеме лиц.

