Головна Київ У Києві псевдоремонтник обікрав квартиру в перший день роботи

У Києві псевдоремонтник обікрав квартиру в перший день роботи

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:34
У Києві майстер викрав речі з квартири, де мав робити ремонт
Затриманий підозрюваний. Фото: Нацполіція Києва

У Святошинському районі Києва поліція викрила чоловіка, який, отримавши доступ до квартири нібито для проведення ремонту, вже у перший день скоїв крадіжку. Підозрюваному вже оголошено про підозру. За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Києва

Читайте також:

Дівчина замовила ремонт і залишилася без речей

До правоохоронців звернулася 25-річна мешканка району, яка повідомила про крадіжку з її квартири. Жінка розповіла, що разом зі співмешканцем найняла за оголошенням в інтернеті майстра для ремонту. Проте, отримавши ключі, чоловік зник і кілька днів не виходив на зв’язок.

Крадіжка
Речі, які чоловік викрав з квартири. Фото: Нацполіція України

Коли власники квартири приїхали перевірити оселю, то помітили зникнення особистих речей, побутової техніки та будівельних матеріалів. Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного — ним виявився 34-річний житель Одещини, який нещодавно приїхав до Києва.

Київ
Речі, які чоловік хотів викрасти. Фото: Нацполіція України

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили викрадене майно, після чого чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які побили перехожого та залишили його у важкому стані у під'їзді.

Також нещодавно в Київській області виявили факт розкрадання благодійних коштів, які мали спрямувати на побудову модульних будинків. 

Київ ремонт крадіжка поліція грабіж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
