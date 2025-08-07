У Києві майстер викрав речі з квартири, де мав робити ремонт

У Києві псевдоремонтник обікрав квартиру в перший день роботи
У Святошинському районі Києва поліція викрила чоловіка, який, отримавши доступ до квартири нібито для проведення ремонту, вже у перший день скоїв крадіжку. Підозрюваному вже оголошено про підозру. За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Києва.
Дівчина замовила ремонт і залишилася без речей
До правоохоронців звернулася 25-річна мешканка району, яка повідомила про крадіжку з її квартири. Жінка розповіла, що разом зі співмешканцем найняла за оголошенням в інтернеті майстра для ремонту. Проте, отримавши ключі, чоловік зник і кілька днів не виходив на зв’язок.
Коли власники квартири приїхали перевірити оселю, то помітили зникнення особистих речей, побутової техніки та будівельних матеріалів. Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного — ним виявився 34-річний житель Одещини, який нещодавно приїхав до Києва.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили викрадене майно, після чого чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
