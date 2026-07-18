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Головна Київ Киян попередили про дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Киян попередили про дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 18:20
Погода у Києві 19 липня буде спекотною, але можливі дощі та грози
Дівчина охолоджується в спеку. Фото: Reuters

У Києві та Київській області 19 липня збережеться тепла літня погода, однак без повністю сухого неба не обійдеться. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, а вдень у деяких районах можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Києві на 19 липня

За прогнозом синоптиків, ніч у столиці та області мине без істотних опадів. Водночас у денні години через нестійкі атмосферні процеси місцями можуть пройти короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

Вітер очікується південний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Попри можливі опади, температура повітря залишатиметься комфортно літньою.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °C, а вдень повітря прогріється до +26…+31 °C.

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У Києві нічна температура становитиме +15…+17 °C. Удень у столиці буде спекотно — близько +29…+31 °C.

Метеорологи радять врахувати можливість короткочасних змін погоди під час планування відпочинку чи поїздок. Через високу температуру варто подбати про захист від сонця, а у разі грози — уникати відкритих місць.

Загалом 19 липня, в неділю, Київщина залишатиметься в зоні літнього тепла: спека збережеться, проте її періодично перериватимуть локальні дощі та грозові хмари.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що після резонансу через підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов розповів, скільки насправді місту коштує одна пільгова поїздка. За його словами, реальна собівартість такого перевезення для Києва становить від 44 до 64 гривень.

Новини.LIVE інформували, що 18 липня у Києві знову проходить акція протесту. Її учасники закликають владу переглянути рішення про відставку Михайла Федорова та продовжити реалізацію започаткованих реформ. Водночас частина учасників акції також закликає до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Київ дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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