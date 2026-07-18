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Головна Київ Пільговий проїзд у Києві: скільки реально коштує одна поїздка для міста

Пільговий проїзд у Києві: скільки реально коштує одна поїздка для міста

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 17:48
Експерт розкрив реальну вартість пільгових перевезень у Києві
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов назвав, скільки реально коштує одна пільгова поїздка для Києва. За його словами, вона обходиться від 44 гривень до 64 гривень.

Про це Дмитро Беспалов сказав в ефірі "Київського часу".

Пільговий проїзд в Києві

Беспалов зазначив, хоча для пільговиків проїзд є безоплатним, перевізник однаково несе витрати:

  • 44 грн у наземному транспорті;
  • 64 грн у метро.

"Тобто кожен раз, коли пільговик їде кудись, це коштує перевізнику, тобто громаді 44 і 64 гривні відповідно", — каже він.

Беспалов підкреслив, що ці витрати слід брати до уваги під час визначення обсягів фінансування громадського транспорту та розрахунку компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян.

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Як писали Новини.LIVE, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко зазначив, що підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті Києва до 30 гривень може змінити звички пасажирів — вони частіше обиратимуть маршрутки.

Крім того, Беспалов повідомляв, що приблизно 57% користувачів комунального транспорту — це пільговики, які не оплачують проїзд. За його словами, підвищення вартості проїзду може не виправдати очікувань міської влади та обернутися фінансовими втратами.

Київ проїзд громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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