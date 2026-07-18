Киян попередили про дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Дівчина охолоджується в спеку. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У Києві та Київській області 19 липня збережеться тепла літня погода, однак без повністю сухого неба не обійдеться. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, а вдень у деяких районах можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Києві на 19 липня

За прогнозом синоптиків, ніч у столиці та області мине без істотних опадів. Водночас у денні години через нестійкі атмосферні процеси місцями можуть пройти короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

Вітер очікується південний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Попри можливі опади, температура повітря залишатиметься комфортно літньою.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °C, а вдень повітря прогріється до +26…+31 °C.

У Києві нічна температура становитиме +15…+17 °C. Удень у столиці буде спекотно — близько +29…+31 °C.

Метеорологи радять врахувати можливість короткочасних змін погоди під час планування відпочинку чи поїздок. Через високу температуру варто подбати про захист від сонця, а у разі грози — уникати відкритих місць.

Загалом 19 липня, в неділю, Київщина залишатиметься в зоні літнього тепла: спека збережеться, проте її періодично перериватимуть локальні дощі та грозові хмари.

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