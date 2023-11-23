Киян попередили про можливі відключення електроенергії

Електрики працюють над відновленням електроенергії. Фото: ДТЕК

Мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення світла у Києві

"В Києві до кінця дня сьогодні та завтра синоптики прогнозують мокрий сніг, з переходом в дощ та пориви вітру до 20 м/с. Це може спричинити аварії в мережах", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди.

Киянам нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Людей закликали бути обережними та не нехтувати правилами безпеки.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

У КМВА також наголосили, що енергетики у столиці переходять у посилений режим.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит.

Також ми писали, що через зниження температури в зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10° C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.