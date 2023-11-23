Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Киян попередили про можливі відключення електроенергії arrow

Киян попередили про можливі відключення електроенергії

23 листопада 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Киян попередили про можливі відключення електроенергії
Електрики працюють над відновленням електроенергії. Фото: ДТЕК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.

Про це повідомляє ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла у Києві

"В Києві до кінця дня сьогодні та завтра синоптики прогнозують мокрий сніг, з переходом в дощ та пориви вітру до 20 м/с. Це може спричинити аварії в мережах", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди.

Киянам нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Людей закликали бути обережними та не нехтувати правилами безпеки.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

У КМВА також наголосили, що енергетики у столиці переходять у посилений режим.

null
Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит.

Також ми писали, що через зниження температури в зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10° C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі