Киян попередили про можливі відключення електроенергії
Мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.
Про це повідомляє ДТЕК.
Відключення світла у Києві
"В Києві до кінця дня сьогодні та завтра синоптики прогнозують мокрий сніг, з переходом в дощ та пориви вітру до 20 м/с. Це може спричинити аварії в мережах", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК наголосили, що фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди.
Киянам нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Людей закликали бути обережними та не нехтувати правилами безпеки.
У КМВА також наголосили, що енергетики у столиці переходять у посилений режим.
Нагадаємо, українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит.
Також ми писали, що через зниження температури в зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10° C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.
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