Киевлян предупредили о возможных отключениях электроэнергии
Жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отключение света в Киеве
"В Киеве до конца дня сегодня и завтра синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь и порывы ветра до 20 м/с. Это может привести к авариям в сетях", — говорится в сообщении.
В ДТЭК подчеркнули, что специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды.
Киевлянам напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Людей призвали быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности.
В КГВА также отметили, что энергетики в столице переходят в усиленный режим.
Напомним, украинцев призвали бережливо потреблять электроэнергию в течение суток. В настоящее время в энергосистеме наблюдается дефицит.
Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8-10 °C, то в столице придется использовать графики отключения света.
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