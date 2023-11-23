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Киевлян предупредили о возможных отключениях электроэнергии

23 ноября 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевлян предупредили о возможных отключениях электроэнергии
Электрики работают над восстановлением электроэнергии. Фото: ДТЭК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

Об этом сообщает ДТЭК.

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"В Киеве до конца дня сегодня и завтра синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь и порывы ветра до 20 м/с. Это может привести к авариям в сетях", — говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды.

Киевлянам напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Людей призвали быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

В КГВА также отметили, что энергетики в столице переходят в усиленный режим.

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Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, украинцев призвали бережливо потреблять электроэнергию в течение суток. В настоящее время в энергосистеме наблюдается дефицит.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8-10 °C, то в столице придется использовать графики отключения света.

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