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Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища

2 грудня 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища
Туман у Києві. Фото: КМДА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві очікується небезпечне метеорологічне явище найближчим часом та протягом усього 2 грудня. У місті спостерігається сильний туман та погана видимість.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У повідомленні йдеться про те, що зараз спостерігається сильний туман, який знижує видимість до 200-500 метрів. Ці погодні умови можуть серйозно ускладнити рух транспорту міськими дорогами та вулицями, збільшуючи рівень небезпеки.

Туман у Києві
Повідомлення про туман у Києві. Фото: скриншот

Рух дорогами під час туману

У зв'язку з поганою видимістю під час туманних умов, водіям наполегливо радять вжити таких запобіжних заходів:

  • Зменшити швидкість їзди, використовувати фари для туману та фари ближнього світла;
  • Дотримуватися достатньої відстані між своїм та іншими транспортними засобами;
  • У моменти зупинки вмикати аварійну сигналізацію;
  • Уникати раптових маневрів, включаючи обгін;
  • Регулярно очищати лобове скло і трохи відкривати вікна для запобігання його запотівання.

Нагадаємо, що в Україні 2 грудня очікуються опади у західних, східних та центральних областях країни. Атмосферний фронт визначатиме погоду у нашій країні у цей день.

Крім того, у Києві після опадів та морозів активно йдуть роботи щодо усунення наслідків негоди. Для цього мобілізовано понад 320 одиниць спеціалізованої техніки та близько 70 бригад (понад 500 працівників), які займаються ручним очищенням.

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