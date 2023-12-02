Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях
В Киеве ожидается опасное метеорологическое явление в ближайшие часы и на протяжении всего 2 декабря. В городе наблюдается сильный туман и плохая видимость.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Туман в Киеве 2 декабря
В сообщении говорится, что сейчас наблюдается сильный туман, который снижает видимость до 200-500 метров. Эти погодные условия могут серьезно затруднить движение транспорта по городским дорогам и улицам, увеличивая уровень опасности.
Движение по дорогам во время тумана — советы
В связи с плохой видимостью во время туманных условий, водителям настоятельно советуют принять следующие меры предосторожности:
- Уменьшить скорость езды, использовать фары для тумана и фары ближнего света;
- Соблюдать достаточное расстояние между своим и другими транспортными средствами;
- В моменты остановки включать аварийную сигнализацию;
- Избегать внезапных маневров, включая обгон;
- Регулярно очищать лобовое стекло и слегка открывать окна для предотвращения его запотевания.
Напомним, что в Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях страны. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.
Кроме того, в Киеве после осадков и морозов активно идут работы по устранению последствий непогоды. Для этого мобилизовано более 320 единиц специализированной техники и около 70 бригад (свыше 500 работников), занимающихся ручной очисткой.
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