Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях arrow

Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях

2 декабря 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях
Туман в Киеве. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве ожидается опасное метеорологическое явление в ближайшие часы и на протяжении всего 2 декабря. В городе наблюдается сильный туман и плохая видимость.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Туман в Киеве 2 декабря

В сообщении говорится, что сейчас наблюдается сильный туман, который снижает видимость до 200-500 метров. Эти погодные условия могут серьезно затруднить движение транспорта по городским дорогам и улицам, увеличивая уровень опасности.

Туман в Киеве
Сообщение о тумане в Киеве. Фото: скриншот

Движение по дорогам во время тумана — советы

В связи с плохой видимостью во время туманных условий, водителям настоятельно советуют принять следующие меры предосторожности:

  • Уменьшить скорость езды, использовать фары для тумана и фары ближнего света;
  • Соблюдать достаточное расстояние между своим и другими транспортными средствами;
  • В моменты остановки включать аварийную сигнализацию;
  • Избегать внезапных маневров, включая обгон;
  • Регулярно очищать лобовое стекло и слегка открывать окна для предотвращения его запотевания.

Напомним, что в Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях страны. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.

Кроме того, в Киеве после осадков и морозов активно идут работы по устранению последствий непогоды. Для этого мобилизовано более 320 единиц специализированной техники и около 70 бригад (свыше 500 работников), занимающихся ручной очисткой. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме