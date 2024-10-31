Прогноз погоди в Києві на завтра 1 листопада

Вітряна погода. Фото: Alamy

У п'ятницю, 1 листопада, в Києві очікується мінлива хмарність. На території регіону опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

Читайте також:

Погода в Києві 1 листопада

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, з можливими поривами до 15-20 м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах +3...+8 °C вночі та +11...+16 °C вдень. У Києві нічна температура становитиме +6...+8 °C, денна — +12...+14 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Через пориви вітру до 20 м/с оголошено жовтий рівень небезпечності. В Київській міській військовій адміністрації закликали дотримуватися безпекових правил:

не паркуйте транспортні засоби під деревами, рекламними конструкціями чи електричними стовпами;

щільно зачиніть вікна, двері та горищні люки у будинках;

зніміть з балконів та лоджій незакріплені предмети, які можуть випасти на вулицю.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні очікується доволі тепла погода без різких температурних змін.

А у Харкові попереджають мешканців про сильний вітер у п'ятницю, 1 листопада.