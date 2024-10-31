Обстріл Києва 31 жовтня — РФ пошкодила високовольтну лінію

Під час атаки росіяни пошкодили високовольтну лінію в Києві
Російська окупаційна армія 31 жовтня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок падіння "шахеда" була пошкоджена високовольтна лінія.
Про це повідомили у ДТЕК.
Пошкодження високовольтної лінії у Києві
У ДТЕК розповіли, що сьогодні через падіння ворожого дрона в столиці була пошкоджена високовольтна лінія.
"Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення. Енергетики продовжують її ремонтувати", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого сталася пожежа.
Загалом за ніч 31 жовтня росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер" та 43 "шахеди".
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