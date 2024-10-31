Прогноз погоды в Киеве на завтра 1 ноября

Ветреная погода. Фото: Alamy

В пятницу, 1 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность. На территории региона осадки не прогнозируются.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

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Погода в Киеве 1 ноября

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, с возможными порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах +3...+8 °C ночью и +11...+16 °C днем. В Киеве ночная температура будет +6...+8 °C, дневная — +12...+14 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Из-за порывов ветра до 20 м/с объявлен желтый уровень опасности. В Киевской городской военной администрации призвали соблюдать правила безопасности:

не паркуйте транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями или электрическими столбами;

плотно закройте окна, двери и чердачные люки в домах;

снимите с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут выпасть на улицу.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине ожидается теплая погода без резких температурных изменений.

А в Харькове предупреждают жителей о сильном ветре в пятницу, 1 ноября.