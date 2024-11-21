Прогноз погоди у Києві на 22 листопада — попередження КМВА

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві завтра, 22 листопада, буде небезпечною через ожеледицю та сильний вітер. У столиці очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у четвер, 21 листопада.

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Попередження синоптиків на 22 листопада для Києва

Завтра, 22 листопада, у Києві вдень очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах буде слизько через ожеледицю. Також попереджають про пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у Києві вночі -3...-5 °C, вдень +1...+3 °C.

У КМВА попередили киян про перший рівень небезпечності.

Також в адміністрації зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Зважаючи на сильний вітер, жителям столиці радять дотримуватися наступних безпекових правил:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Попередження КМВА про погодні умови 22 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 21 листопада, окрім мокрого снігу, дощів та ожеледиці, майже у всіх регіонах очікується сильний вітер. Через це в країні оголошений I рівень небезпечності — жовтий.

Також Новини.LIVE писали, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання 22 листопада. Місцями будуть опади у вигляді снігу та дощу.