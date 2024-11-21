У Києві 21 листопада випав перший сніг — фоторепортаж Новини.LIVE

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.

Фотограф Новини.LIVE зафільмував перший сніг у столиці.

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Перший сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди гуляють містом під час снігу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перший сніг у Києві 21 листопада

Сьогодні у Києві упродовж дня хмарна погода з дощем та мокрим снігом. Через налипання снігу на дорогах працювала спецтехніка.

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перший сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перший сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов



У КМВА та синоптики закликали водіїв бути обачними на дорогах та дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 21 листопада, окрім мокрого снігу, дощів та ожеледиці, майже у всіх регіонах очікується сильний вітер. Через це в країні оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Крім того, відомо, в яких областях сьогодні чекати морозів та небезпечних погодних умов.