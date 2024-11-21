Прогноз погоды в Киеве на 22 ноября — предупреждение КГГА

Заснеженный Киев. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 22 ноября, будет небезопасной из-за гололедицы и сильного ветра. В столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram в четверг, 21 ноября.

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Завтра, 22 ноября, в Киеве днем ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах будет скользко из-за гололеда. Также предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с.

Температура в Киеве ночью -5...-3 °C, днем +1...+3 °C.

В КГГА предупредили киевлян о первом уровне опасности.

Также в администрации отметили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Учитывая сильный ветер, жителям столицы советуют придерживаться следующих правил безопасности:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Предупреждение КГГА о погодных условиях 22 ноября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупреждали, что 21 ноября, кроме мокрого снега, дождей и гололедицы, почти во всех регионах ожидается сильный ветер. Поэтому в стране объявлен первый уровень опасности — желтый.

Также Новини.LIVE писали, что синоптик Наталка Диденко предупредила о похолодании 22 ноября. Временами осадки в виде снега и дождя.