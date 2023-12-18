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Киян попередили про ускладнення дорожнього руху в одному з районів столиці

18 грудня 2023 16:25
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Козюк Тетяна
редактор
Киян попередили про ускладнення дорожнього руху в одному з районів столиці
Наслідки ДТП на Харківському шосе. Фото: патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Киян попереджають про ускладнення дорожнього руху в напрямку Дарницької площі. Це пов'язано з ДТП на Харківському шосе. 

Про це повідомляє патрульна поліція Києва

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Таким чином, киян закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. 

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту ускладнений в напрямку Дарницької площі", — йдеться у повідомленні. 

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Наслідки ДТП на Харківському шосе. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.

Додамо, у серпні цього року переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП в одному з районів столиці. За кермом дорогої автівки була саме ексдружина шоумена Нікіти Добриніна. За словами блогера-пліткаря Богдана Беспалова, в столиці відбувся суд над Квітковою. 

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